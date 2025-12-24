Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, dün Ankara'da meydana gelen uçak kazasından Gazze'deki son duruma ve iç siyasetteki tartışmalara kadar birçok başlığa değindi.

GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Erdoğan'ın gündeminin ilk sırasında dün Ankara'dan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçak vardı. Kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlayan Erdoğan, "Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kardeş Libya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kazayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında vatandaşların üç aylarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kendi siyaset anlayışlarının sadece kendi seçmenine ulaşmak olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak sadece bize oy verenlerle gönül köprüleri kurmak yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir" diye konuştu.

Erdoğan, muhalefetin vizyonunu eleştirerek, "Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir projesinin bulunmadığı ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında bir gündemi olmadığı bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMUYOR

Erdoğan, dış politikada ise Gazze'deki insani krize dikkat çekti. "Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, 11 Ekim’den beri ateşkes tesis edilmiş olsa bile İsrail'in yıktığı bölgelerde sorunların devam ettiğini vurguladı.

Kış şartlarının Gazze halkının yükünü artırdığını belirten Erdoğan, bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı: "Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Gazze’de şiddetli yağmurun etkisiyle su altında kalan çadırlar, aşırı soğuk sebebiyle hipotermi geçiren bebek ve çocukları hepimiz içimiz yanarak takip ediyoruz."

İsrail'in insani yardımlar konusunda verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Erdoğan, "Günlük 600 TIR’ın Gazze’ye giriş yapması gerekiyor. İsrail böyle insanı bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk, engel çıkarıyor. Biz Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatleri konusundaki duruşunu net bir şekilde ifade etti. Doğu Akdeniz ve Ege'deki politikalara değinen Erdoğan, "İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" dedi.

Erdoğan, isim vermeden sert eleştirilerde bulunarak, "Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörle mücadele kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan raporun geçen hafta komisyona sunulduğunu belirtti. İttifak ortağı MHP'nin de raporunu teslim ettiğini hatırlatan Erdoğan, 5 Ağustos’tan bu yana çalışan komisyon üyelerine teşekkür etti.

Sürecin siyasi bir ikbal kaygısı taşımadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhur ittifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak, bir değil bin kez düşünerek sarf ettik. Kararlı bir politika takip ediyoruz. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye’nin önünde aralanan bu tarihi fırsat penceresinin ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından kurtarmanın gayretindeyiz."

HESAPÇI DAVRANIYORLAR

Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi de vardı. Muhalefetin komisyon raporu konusunda "kolaya kaçtığını ve hesapçı davrandığını" savunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Erdoğan, "Sayın Özel, ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisi yakıştırabilir, Sayın Özel muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir ama biz bunu Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'ne ve Genel Başkanı'na asla yakıştırmıyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE DESTEK ARTTI

Konuşmasının sonunda ekonomi başlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlere hayırlı olmasını diledi. Net asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığını belirten Erdoğan, devlet desteğinin de yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız" dedi.