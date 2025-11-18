Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım asrı deviren mücadelesi, ATO Congresium’da düzenlenen görkemli 50. Kuruluş Yıl Dönümü programıyla kutlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma hayatının dinamiklerini değiştirecek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Salondaki atmosferi selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, sendikal ayrım gözetmeksizin tüm emekçileri kucakladı. Ülkenin kalkınmasındaki rollerine dikkat çeken Erdoğan, "Hangi sendika bünyesinde olursa olsun tüm işçi kardeşlerimi saygıyla selamlıyor, Türkiye'ye yaptıkları eşsiz hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KAOS VE DÜŞMANLIK DEĞİL UZLAŞI ÇAĞRISI

Sendikal örgütlenmenin temel varoluş sebebine değinen Erdoğan, bu yapıların işçi ve emekçilerin bir araya gelmesiyle anlam kazandığını vurguladı. Ancak konuşmasının devamında, çalışma hayatını zehirleyen kutuplaştırıcı dillere karşı net bir tavır sergiledi. İşçi ve işveren taraflarını birbirine düşman, hatta "birbirinin adeta kanlı bıçaklısı" gören yaklaşımları kesin bir dille reddettiklerini belirtti. Sınıf çatışması üzerinden yürütülen politikaların emek mücadelesine katkı sunmaktan çok zarar verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, emeğin kutsallığının altını çizdi. Erdoğan, "Alın teri ve emek hiçbir ideoloji ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir" diyerek emeğin siyasi malzeme yapılmasına karşı çıktı. Hakkaniyet dengesine de işaret eden Erdoğan, işçinin hakkı olduğu kadar "işverenin de işçi üzerinde hakkı vardır" hatırlatmasında bulundu.

Yarım asırdır Türkiye'de "erdemli sendikacılığın" bayraktarlığını yaptığını belirttiği HAK-İŞ'i tebrik eden Erdoğan, konfederasyonun duruşunu diğerlerinden ayıran özellikleri sıraladı. HAK-İŞ'in, işçileri kendi emelleri için kullanan yapıların karşısında durduğunu belirten Erdoğan, konfederasyonun hem yabancı ideolojilere işçileri alet etmek isteyenlerin hem de "sendika patronluğu" kuranların hedefinde olduğunu söyledi.

Mevcut konjonktürde HAK-İŞ'in misyonunun önemine değinen Erdoğan, konfederasyonun "işçimizin gerçek temsilcisi" olacağını vurguladı. Başlatılan mücadelede yol haritasını da açıklayan Erdoğan, "HAK-İŞ olarak başlatmış olduğumuz bu mücadelede Türk işçisiyle el ele, omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

HAK-İŞ'in tarih boyunca darbecilerle veya terör örgütleriyle değil, "daima milletle yürüdü"ğünü belirten Erdoğan, verilen sözlerin tutulduğunu ve Türk işçisiyle omuz omuza olunduğunu hatırlattı.