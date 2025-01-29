Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan kabulde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabulünün ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre, kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmaya ve destek vermeye devam edeceğini, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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