Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas Terör Örgütü Değildir

Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Riyad'daki zirveyi değerlendirdi.

İslam dünyasının tek ses olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Hamas'ın terör örgütü değil, topraklarını koruma mücadelesi veren insanlar olduğunu vurguladı.

- Hamas’la ilgili Avrupa Birliği, aynen İsrail gibi düşünüyor. Ama biz onlar gibi düşünmedik, düşünmüyoruz, düşünemeyiz. Çünkü ben Hamas’a Filistin’deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. Onların bakışıyla aynen bakmıyorum. Şimdi oradaki seçimi kazanan bir Hamas var, o zaman bir siyasi parti, öyle bakılıyor. Şimdi ise bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki “Hamas bir terör örgütüdür” diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş terör örgütü değildir. Tam aksine topraklarını koruma mücadelesi veren, müdafaa eden, vatanları için savaşan insanlardır. Aramızdaki bakış açısı bu kadar farklı.

Erdoğan, İran ya da başka devletlerle atılacak her adımı görüşmeye, harekete geçmeye hazır olduklarını kaydetti.

- Atılmaması için hiçbir sebep yok. Tüm mesele bu ortak adımları atarken, öyle adımlar atalım ki, yani affınıza sığınıyorum hem nalına hem mıhına olmasın. Netice alıcı adımlar atalım ve bu adımları atarken duygusallıktan uzak, uluslararası diplomasiyi harekete geçirecek ve bütün bunları yaparken de gerek İran halkına gerek Türkiye halkına burada mesajlar verebilelim. Eğer bunu başarabilirsek bu tabii çok çok isabetli olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "garantör sıfatıyla sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması

Erdoğan, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki Can Atalay tartışmasıyla ilgili de konuştu.