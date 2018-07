Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "atanmış olanlar görevden alınabilir. Her an her şey olabilir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır."



(Atama kararları) Fazla uzun sürmez, öyle zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde inşallah bu yapılanmayı tamamlarız.



"Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öne alıyoruz, başarısızlık kitabımızda yer almıyor."

