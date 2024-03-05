Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesap verecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesap verecekler!
Editör: Yağmur Biçen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek, Netanyahu ve cinayet ortaklarının hesap vereceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, adil bir barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Abbas ise Türkiye'ye teşekkür ederek, Filistin davasına olan sürekli desteği takdir etti.

"NETANYAHU VE CİNAYET ORTAKLARI HESAP VERECEK"

Gündemine Gazze'deki İsrail işgalini alan Erdoğan, "Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # gazze # filistin
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