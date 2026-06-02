Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Jetten ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, liderler arasında gerçekleşen bu temasın ayrıntılarını kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın yakından takip ettiği krizler ve bölgesel çatışmalar devam ederken, Türkiye ile Hollanda arasındaki mevcut diplomatik ilişkilerin seyri doğrudan masaya yatırılıyor.

Kurum tarafından yapılan duyuru, iki ülkenin önümüzdeki süreçte inşa edeceği yeni diyalog zeminini ve iş birliği adımlarını da netleştiriyor. Görüşmeye dair resmi açıklama şu şekilde aktarıldı:

"Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda’yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu belirtti"

