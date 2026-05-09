Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini bölgede artan güvenlik krizleri oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi. Türkiye olarak çatışmaların bölgede diğer ülkelere yayılmasını istemediklerini belirten Erdoğan, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.

HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Irak'taki mevcut siyasi duruma değinilen görüşmede, ülkedeki istikrarın korunmasının tüm bölge açısından önem taşıdığı vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın birlik ve beraberliğine katkı sağlaması adına merkezi hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini kaydetti.

ENERJİ VE TİCARETTE YENİ ADIMLAR YOLDA

Kabulde, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY ile iş birliğini geliştirme kararlılığı teyit edildi. Ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ileri taşınması için atılan adımların kesintisiz devam edeceği aktarıldı. Görüşmede altyapı girişimleri de gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi"nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Diplomatik ve ticari ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele stratejileri de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarı arzu ettiklerini kaydetti.