Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki çatışmalar ve son gelişmeler ele alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti" 

Irak IKBY erdoğan barzani
