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Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü
Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. 

"Operasyon son derece önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #devlet bahçeli #cumhurbaşkanı erdoğan
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