Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Tebbun'u, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Buna göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun’u Cezayir’deki cumhurbaşkanı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu! Abdülmecid Tebbun yüzde 94,65 ile kazandıCezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu! Abdülmecid Tebbun yüzde 94,65 ile kazandıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan abdulmecid tebbun son dakika
Günün Manşetleri
Tunceli'de 4 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü
ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı
Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
"AK Parti bir kez daha FETÖ tuzağında"
16 terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması!
Çok Okunanlar
ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi
Çay fiyatlarına yüzde 18 zam Çay fiyatlarına yüzde 18 zam
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme