Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Liderler arasındaki telefon temasında, Türkiye ve Cezayir eksenindeki ikili ilişkiler ile güncel bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TİCARET, ENERJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Gerçekleşen görüşmede, her iki ülkenin karşılıklı kazanımlarına dayalı projelere ve ortaklıkların geleceğine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bu doğrultuda iki ülke makamlarının önümüzdeki süreçte de ortak adımlar atması öngörülüyor.

Ekonomik ve askeri işbirliklerinin yanı sıra bölgesel sorunlar karşısında izlenecek tutumlar da liderlerin gündeminde yer aldı. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, temasın son bölümünde mevkidaşına iyi dileklerini iletti.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek görüşmeyi tamamladı.