Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü

Türkiye ve Cezayir arasındaki diplomatik temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir lideri Tebbun ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Liderler arasındaki telefon temasında, Türkiye ve Cezayir eksenindeki ikili ilişkiler ile güncel bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TİCARET, ENERJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Gerçekleşen görüşmede, her iki ülkenin karşılıklı kazanımlarına dayalı projelere ve ortaklıkların geleceğine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bu doğrultuda iki ülke makamlarının önümüzdeki süreçte de ortak adımlar atması öngörülüyor.

Ekonomik ve askeri işbirliklerinin yanı sıra bölgesel sorunlar karşısında izlenecek tutumlar da liderlerin gündeminde yer aldı. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, temasın son bölümünde mevkidaşına iyi dileklerini iletti.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek görüşmeyi tamamladı.

Bolu’da korku dolu anlar! Piknik alanına yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralıBolu’da korku dolu anlar! Piknik alanına yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralıYurt
Dünya Kupası öncesi Brezilya'yı yıkan haber! Neymar hangi maçları kaçıracak?Dünya Kupası öncesi Brezilya'yı yıkan haber! Neymar hangi maçları kaçıracak?Spor
recep tayyip erdoğan cezayir
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü
Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurdu
Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
Kılıçdaroğlu’un bayramlaşma programı belli oldu
Korumanın kullandığı araç bulundu
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Sağanak yağış yurdu esir alacak! Sağanak yağış yurdu esir alacak!
Emekli ve engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesi Emekli ve engellilere ÖTV'siz araç düzenlemesi
Emekli promosyonları güncellendi! Emekli promosyonları güncellendi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum