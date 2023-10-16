Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Görüştü! İsrail Filistin Arasında Yaşananlar Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Görüştü! İsrail Filistin Arasında Yaşananlar Ele Alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider telefon görüşmesinde sıcak gündem başlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ile Reisi'nin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

İsrail - Filistin Süreci Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ile Reisi arasındaki görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

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