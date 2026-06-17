Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Şırnak Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları tamamen değişti

Kararname kapsamında, bölgenin en kritik sınır hatlarından biri olan Şırnak'ta vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında çok kapsamlı bir nöbet değişimi gerçekleştirildi. Birçok mülki idare amiri Türkiye'nin farklı illerine siber ve fiziki olarak yeni görev yerlerine atanırken, Şırnak'ta boşalan kritik koltuklara da güçlü isimler getirildi.

ŞIRNAK VALİ YARDIMCILARI BAŞKA İLLERE ATANDI

Resmi Gazete'de yer alan yasal tescil dökümanlarına göre, Şırnak Valiliği bünyesinde uzun süredir önemli projeleri koordine eden vali yardımcılarının yeni görev yerleri şu şekilde tescillendi:

Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Kars Vali Yardımcılığı görevine,

Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Aksaray Vali Yardımcılığı görevine,

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ise Gümüşhane Vali Yardımcılığı koltuğuna atandı.

SIRA DIŞI NÖBET DEĞİŞİMİ: BEYTÜŞŞEBAP VE ULUDERE KAYMAKAMLARI DEĞİŞTİ

Terörle mücadele ve bölgesel kalkınma projeleriyle sık sık gündeme gelen Şırnak'ın kritik ilçelerinde de kaymakamlık kadroları tamamen yenilendi. Buna göre;

Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kaymakamlığına,

Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ise Bartın Vali Yardımcılığı görevine siber ve fiziki olarak atandı.

ŞIRNAK'A YENİ KAN: İŞTE YENİ VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR

Atama kararnamesiyle birlikte Şırnak'ta boşalan kritik makamlara vakit kaybetmeden yeni mülki amirlerin tescili yapıldı. Şırnak'ın yeni idari kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yeni Vali Yardımcıları: Mehmet Tığlı, İdil Özdemir Doğan ve Mehmet Faruk Saygın Şırnak'ın yeni vali yardımcıları olarak siber sisteme giriş yaptı.

Uludere Kaymakamlığına: Kilis Polateli Kaymakamı Salih Kaya atandı.

Beytüşşebap Kaymakamlığına: Kars Susuz Kaymakamı Muhammet Emin Tutal getirildi.

Yeni atanan mülki idare amirlerinin önümüzdeki günlerde Şırnak'a gelerek fiziki ve yasal olarak görevlerine başlaması bekleniyor.