Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlarından İlnur Çevik, "Burası Atatürk'ün Türkiyesi. Modern bir Türkiye kurdu Atatürk. Atatürk'e karşı herkesin sempatisi vardır. Bu bizi birleştiren bir unsurdur. Bu Türkiye'yi birleştiren bir harçtır" dedi.
Ulusal Kanal'da Baki Özilhan'ın sunduğu "Sansürsüz Sohbet" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından İlnur Çevik konuk oldu.
Suriye'deki krizle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, Suriye hükümetinin yok sayılamayacağına dikkat çekti. Çevik, "Türkiye de bazı hatalarını anladı" ifadelerini kullandı.
Çevik, "ABD, Suriye'de Kandil'den gelenlerle planlama yapıyor" dedi.
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