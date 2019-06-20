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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT kararı sonrası ilk açıklama - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğinin kararını belirtmesinin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı. İşte o ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT kararı sonrası ilk açıklama - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'a "Kartvizitin bende, görüşeceğiz" dedi.

Özüpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yaşananları anlattı.

ERDOĞAN: SİZİ BİLİYORUM

Özüpak, kartviziti ve dosyayı uzatırken Erdoğan'ın kendilerine "Sizi biliyorum" dediğini aktardı.

"KARTVİZİTİN BENDE, GÖRÜŞECEĞİZ"

Gönül Boran Özüpak, o anları şöyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılım yaptığı, FİKR-İ ASIM Fikir ve Düşünce Derneği davetlisi olarak katıldığımız programda, 5 saatlik bir bekleyiş sonrasında Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanımız oldu.

Kartvizitimizi ve dosyamızı iletirken sizi biliyorum dedi.

Sizi yanlış bilgilendiriyorlar, doğru bilgileri vermek istiyoruz lütfen bizi bizden dinlemenizde ısrarcıyız, hak vereceğinizi biliyor ve inanıyoruz dedim.

Kartvizitin bende görüşeceğiz sözü ile korumaların uzaklaştırması gerçekleşti."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep etti" denildi. Görüşmede Erdoğan'ın EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdiği ifade edildi
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