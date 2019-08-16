Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, görevden alınanlar ve onların yerine atanan isimler belli oldu. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici ve Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı

BASIN İLAN KURUMU



Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.



Konuya ilişkin atama kararı



Cumhurbaşkanı



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ



Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.



Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.



SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.



Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.



YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.



Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Cengiz Karaman getirildi.



Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı.



Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Tüfekçi getirildi.



Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Cengiz Karaman getirildi.Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı.Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Tüfekçi getirildi.Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

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