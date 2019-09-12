Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'israf yaptın' sözüne Ekrem İmamoğlu böyle yanıt vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beştepe'deki büyükşehir belediye başkanları toplantısında oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

KIRIK SANDALYE AÇIKLAMASI

İmamoğlu, dün Beştepe'deki büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk düştük aslında.

Sayın Cumhurbaşkanı israf yaptın dedi.

Ben de bu israf değil, sandalye kırık dedim.

Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz dedim.

Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu.

Sandalye niye kırıktı?

Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın.

Oturduğumuz yerler belliydi."

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