Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda flaş EYT açıklaması - 10 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda ismin katıldığı HAK-İŞ 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir" dedi. Arslan, "IMF politikalarının ortaya çıkardığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu bugün çalışma hayatının önemli sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. HAK-İŞ olarak, prim ödeme gün sayısını doldurmuş, ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlardan, özellikle işten çıkarılan, çalışma gücünü kaybetmiş ya da sektörde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi

HAK-İŞ 14'üncü Olağan Genel Kurulu bugün başladı.



Kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ve çok sayıda sendika temsilcisi, siyasiler ile belediye başkanları, işveren temsilcileri, genel müdürler, akademisyenler, gazeteciler ve HAK-İŞ teşkilatı katıldı.



Toplantıya katılan Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi.



Çok sayıda katılımın olduğu kurulda bir konuşma yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir" dedi.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) AÇIKLAMASI



Son günlerde Türkiye ekonomisi üzerine bazı oyunlar oynandığına dikkat çeken Arslan, "Bu oyunları Türkiye’yi yeniden IMF kapılarına götürme çabası olarak görüyoruz. IMF’nin yeniden Türkiye’ye gelmesini asla kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin IMF ile çalışmama konusundaki kararlılığını buradan bir kez daha tebrik ediyor ve destekliyoruz. IMF politikalarının ortaya çıkardığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu bugün çalışma hayatının önemli sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. HAK-İŞ olarak, prim ödeme gün sayısını doldurmuş, ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlardan, özellikle işten çıkarılan, çalışma gücünü kaybetmiş ya da sektörde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



