Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda yapılan EYT açıklamasıyla ilgili CHP bakın ne paylaştı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kurulda HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın "Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir" ifadelerine, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka 'emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir' diyen Hak İş Başkanı Mahmut Aslan’a teşekkür ediyorum." mesajıyla teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kurulda HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın "Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir" ifadelerine, CHP'den teşekkür geldi.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.



Sertel'in paylaşımı şu şekilde:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka 'emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm üretilmelidir' diyen Hak İş Başkanı Mahmut Aslan’a teşekkür ediyorum.



Biz de söylüyoruz ancak duvara çarpıp geri dönüyor.



Kibir iktidarı ve başı EYT’lilerin acısını anlamıyor."



ulusal.com.tr





