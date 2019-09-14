Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'misafir garantör' yakıştırmasına Mustafa Özbey ve Sabahattin İsmail'den tepki! "Hatalı, tehlikeli söylem"

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs adası olarak ele aldığımızda Kuzey-Güney, 3 de garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bir de misafir garantör olarak Avrupa Birliği görünüyor" ifadelerine tepki gösterdi.

ÖZBEY: HATALI, TEHLİKELİ SÖYLEM

Özbey, şunları belirtti:

"UA Andlasmalara göre üç garantör ülke vardır. NOKTA.

AB'ne misafir garantör yakıştırması hatalı/tehlikeli bir söylemdir. UA Anlaşmalarda resmen yer almamış bu yapıya böyle bir sıfatı vermek nereden çıktı. AB, DAkdeniz/Kıbrıs konusunuda tamamen Yunan ve Rum'a destek verirken onu masada böyle bir sıfatla oturtmak vahim bir hatadır.

3. CB Erdoğan Reuters Ajansına yaptığı açıklamada, Annan ihanet Planı dönemindeki bilgi ve söylemlerde kaldığı izlenimi vermektedir. Bu çok tehlikeli bir durum. Annan Planı tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Artık ağıza alınmamalıdır. CB için konuşma notu hazırlayanlar, aman DIKKAT.

4. Uygulanan çok başarılı kararlılık ve güç gösterme döneminden sonra, DIB Çavuşoğlu, 9/10Eylül Kıbrıs ziyaretinde yaptığı tarihî açıklama ile Federasyon tezini sona erdiren bir iradeyi dünyaya sunmuştur. Adada yegane barış getirecek çözüm, EGEMEN iki Devletli Çözümdür.

5. Bu bağlamda, Hidrokarbon kaynakların paylaşımında adadaki nüfus oranına göre paylaşım ilkesi de artık geçerli değildir. Adadaki iki eşit egemen devlet; kendi Deniz Yetki Alanları'indaki varlıkların egemen sahibi ve hâkimi olacaktır.

SOYLEMLERIMIZI BU GERÇEĞE GÖRE DÜZELTELİM."

İSMAİL: YANLIŞLIK, AB'NİN MİSAFİR GARANTÖR OLARAK TANIMLANMASIDIR

Ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail de o ifadelere tepki gösterdi.

İsmail, şunları belirtti:

"Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması sıkıntılı görünüyor. Meşru hak ve çıkarlarımızı savunma kararlılığını ortaya koymasına rağmen hem terminolojide hem de bilgide yanlışlık var. Yanlışlık AB'nin misafir garantör olarak tanımlanmasıdır. Kıbrıs tarihinde böyle birşey olmadığı gibi bu tanım da tarihte ilk kez kullanılmıştır. Tamamıyla yanlış ve olmayan birşeydir. Sehven söylendiğini ve başka bir anlam yüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC yerine Kuzey Kıbrıs halkı demesi de uygun değildir.bu yaygın bir durumdur. Devlet yetkililerinin Terminoloji birliği sağlaması gerekmektedir. Sn Erdoğan 'kuzey hakkını nüfusu oranında alacak' diyor. Eğer federasyon olacaksa bu doğrudur. Ama bu olmayacak. Dolayısı ile payımız eşit egemen devlet olarak Kendi kıta sahanlığımız ve MEB alanımız içinde ne çıkarsa onun sahibiyiz. Burda nüfus oranı diye bişey söz konusu olamaz."

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