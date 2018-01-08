Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayan noter onaylı adaylık tartışması devam ediyor. Erdoğan yasada olmamasına rağmen adaylara noter şartını dayatıyor. Ancak15 milyon lirayı bulan bu külfeti ortadan kaldıracak alternatifler de var.

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Erdoğan'ın noter çıkışına ilk tepki Vatan Partisi'nden geldi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilen dayatmanın yasada olmadığı belirtildi.



Saadet Partisi de noter dayatmasına tepkiliydi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir çözüm önerisinde bulundu. Vatandaştan noterde masraf alınmamasını istedi.



Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği Başkanı Yılmaz Sönmez'e göre masrafsız olan bu sistem hem güvenilir hem de oldukça pratik.



ulusal.com.tr