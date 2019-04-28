banner1005
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Zam yapıldı
Zam yapıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gidecek

Ankara ve Bağdat arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla temaslar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a gitti. Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı el Hekim ile görüştü. Görüşmede en önemli gündem maddesi terörle mücadele konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yıl sonunda Irak'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gidecek

Ankara-Bağdat hattında temaslar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıl sonu yapacağı Irak ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti.

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüştü. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak temaslarını burada açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörle mücadelede işbirliğinin önemine değindi.

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Astana formatındaki toplantıya Irak'ın gözlemci olarak davet edildiğini hatırlattı.

Irak Dışişleri Bakanı da konuştu.

El Hekim, Irak'tan Türkiye'ye terör saldırısına müsade edilmeyeceğini vurguladı.

Gündemde ekonomi konuları da vardı. Çavuşoğlu, yeni sınır kapısının açılması gerektiğini söyledi.

Resmi ziyaret amacıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından da kabul edildi.

Etiketler; #bağdat #Mevlüt Çavuşoğlu #Dışişleri Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.