Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İşte önemli görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Kritik görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İşte önemli görüşmenin ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı nedeniyle gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki önemli görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İşte önemli görüşmenin ayrıntıları - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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