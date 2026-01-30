Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; iki liderin gündeminde Türkiye-İran arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede giderek artan askeri gerilim yer aldı.

TÜRKİYE'DEN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Görüşme sırasında bölgedeki riskli tırmanışa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm odaklı bir öneride bulundu. Erdoğan, gerilimin düşürülmesi ve mevcut meselelerin bir an önce çözüme kavuşturulması adına Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bölgesel güvenliğin korunması adına yürütülen diplomasi trafiğinin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede önemli bir ayrıntıyı da paylaştı. Erdoğan, şu an Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini dile getirdi.

