Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelere bir kere daha taziyelerimizi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında düzenlenen iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde;

“Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Okula gönderdikleri kız çocuklarının bugün mezarına giren yüreği yanık İranlı annelere bir kere daha taziyelerimizi iletiyorum. İsrail'in kendi topraklarında huzura hasret bıraktığı Lübnanlı, Gazzeli kadınların, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, hem de kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar.

Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların çoğunluğu kadın ve çocuklar. Bu hazin tablodan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

Türkiye'ye bütün bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren, hukuksuzluğa itiraz eden ülkelerin başında geliyor. İran'daki gibi nerede yangın varsa oraya su taşıyoruz, nerede bir yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz.

Biz kadına yönelik ayrımcılığın her türlüsünü reddeden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Irk, mezhep, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz. Başkasının özgürlük alanını sınırladıkça insanların kişisel tercihlerine, hayat tarzlarına saygı duymak sadece erdemli olmanın değil insan olmanın gereğidir. Küresel üretim çarkının kadın emeğini sömürmesine karşı durmakta insanlığımızın gereğidir.”