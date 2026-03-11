Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgeyi terörize ediyor"

Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu yedi veren günlerinin ülkemize, milletimize ve son haftalarda çok ciddi sıkıntılar içinde boğuşan bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK kadrolar olarak Hazreti Mevlana'nın şu mısralarında vücut bulan ruha, tasavvura ve duyguya bugün bir kez daha burada şahitlik ediyoruz: "Bu denizde ne ölmek var bize, bu denizde ne gam, ne dert keder. Bu deniz alabildiğince muhabbet, bu deniz iyilikten, cömertlikten ibaret."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün Türkiye her zamankingüden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir

"Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz"

"Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir"

"Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır"

"Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz"

"Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz."

"Ana muhalefetin başındaki zat ve avanesi gözlerini hakikatlere kapatsa da başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık Türkiye'nin samimi gayretlerini görmekte, çabalarımızın devamı noktasında bizleri yüreklendirmektedir."

"Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze’de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan’ı işgal girişimine başlamıştır"