Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ve Ankara Adaylarının Açıklanacağı Tarihi Duyurdu!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığına aday olacak isimler merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldıktan sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki şehir için de adayları açıklayacakları tarihleri duyurdu.

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Adayları Belli Oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusuna "Duyacaksınız." şeklinde yanıt vererek AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı 7 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi.

Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız." diye cevapladı. "Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını bildirdi.

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

Erdoğan, konuşmasının ardından yerel seçim çalışmaları için AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.