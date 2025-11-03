Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Konuşmasına, "Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz" sözleriyle başlayan Erdoğan, iktidardaki 23. yıllarını "şanla, şerefle" geride bırakıp 24. yıldan gün almaya başladıklarını belirtti. Erdoğan, "Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Girdikleri tüm seçimlerde desteklerini ve dualarını esirgemeyen aziz milletin her ferdine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, "Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, ana muhalefet liderini hedef alan sert eleştirilerde bulundu. "Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz" diyen Erdoğan, "Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık" şeklinde konuştu. Göreve gelirken verilen "yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız'" sözünden umutlandıklarını belirten Erdoğan, "Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı" dedi.

Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum."

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine" hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettiklerini belirtti. İstanbul Başakşehir'de "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık"larını hatırlatan Erdoğan, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üreteceklerinin müjdesini verdi. Erdoğan, "Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz" dedi. İstanbul'daki 100 bin konutun inşasının yanı sıra, "15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız" bilgisini de paylaştı.

Projenin takvimini de açıklayan Cumhurbaşkanı, "Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz" diye ekledi.

ALTAY TESLİM EDİLDİ, HEDEF KAAN'DA ZİRVE

28 Ekim'de "Türk savunma sanayii adına iftihar verici" bir tören gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Avrupa'nın ilk 3 dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan" Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim tesisinin açılışını yaptıklarını duyurdu. Erdoğan, "Milli muhabere tankımız ALTAY'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık" dedi. Hedefi ise "6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir" sözleriyle açıkladı.

Bir yandan yerli ve milli savunma projelerini süratle devreye alırken, "Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız" dedi. Erdoğan, "Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır" ifadelerini kullandı. "Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir" diye konuştu.

Katıldıkları tüm toplantılarda ve ziyaret ettikleri her ülkede milletin hakkını en güçlü şekilde savunduklarını belirten Erdoğan, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik" bilgisini verdi. Erdoğan, "Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık" diyerek, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.