Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Türkiye'nin büyümesi ve hedeflerine ulaşması için emek verenlere teşekkür ederek başladı. Devletin bekası uğruna can veren şehitleri rahmetle anan Erdoğan, gazilere şükranlarını sundu.

DEAŞ SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİSLER UNUTULMADI

Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz hafta DEAŞ mensubu teröristler tarafından şehit edilen üç emniyet mensubuna ayrı bir parantez açtı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, şehitlerin metanetli ailelerine ülke ve millet adına başsağlığı dileklerini iletti.

"86 MİLYON BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı ve yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın insanıyla büyük bir aile olduğunu vurgulayan Erdoğan, birlik mesajı verdi. Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ gibi ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlarla, dünyanın farklı noktalarında rızık mücadelesi verenlerin bir bütünün parçası olduğunu belirtti.

Siyasi görüş, köken veya mezhep fark etmeksizin herkesin bu vatanın sevdalısı olduğunu ifade eden Erdoğan, "86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız; ezelden ebede biriz ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

TERÖR: EMPERYALİST BİR PRANGA

Erdoğan, "On yıllardır farklı biçimlerde mücadele ettiğimiz terör belası, Türkiye’nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. DAEŞ’inden FETÖ’süne, DHKP-C’sinden PKK’sına kadar tüm gayrimeşru yapılar, bu amaç doğrultusunda birer aparat olarak kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin mücadelesi ve savunma sanayisindeki atılımlar sayesinde terörden kurtulma noktasında tarihi bir fırsat yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin önünde aralanan bu fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkânın sabote edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla sürdürerek, kırk yıldır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz" dedi.

16 Aralık'ta düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'na değinen Erdoğan, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin diplomatik zeminde güçlü bir varlık gösterdiğini söyledi. Erdoğan, "Hiç çekinmeden, eğilmeden, bükülmeden; hiç kimseye minnet etmeden ülkemizin hak ve hukukunu her platformda cesaretle savunuyoruz" şeklinde konuştu.

'BU BİR YÜZSÜZLÜKTÜR'

Erdoğan’ın gündeminde, dış politika konularında hükümeti eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi de vardı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı "üçüncü sınıf popülizm" yapmakla suçlayan Erdoğan, CHP'nin dış politikada ilke ve milli menfaat kavramlarından uzak olduğunu savundu.

Muhalefetin tutumunu "siyasi eleştiri değil, yüzsüzlük" olarak tanımlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Muhalefet, 'iktidar yıpransın da Türkiye’ye ne olursa olsun' anlayışıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Dahası, bu kadar basiretsizlikten sonra, ana muhalefetin bu konularda bize laf söylemeyi bırakın, ağızlarını dahi açmamaları gerekir."

Erdoğan, Türkiye'den 11 bin kilometre uzakta yaşanan bir olay üzerinden CHP Genel Başkanı'nın hükümete saldırdığını belirterek, "Allah aşkına, bu patolojik bir ruh hâlinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız?" sorusunu yöneltti.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE VENEZUELA GÖRÜŞMESİ

Kabine toplantısında Venezuela konusunun da detaylıca ele alındığını belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgi verdi. Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, süreçle ilgili şunları kaydetti: "Amerikan Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız telefon görüşmesinde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine açıkça ilettik. Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını özellikle çizdik. Türkiye ve Türk milleti, refah, huzur ve kalkınma mücadelesinde dost Venezuela halkının yanında olmaya bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."