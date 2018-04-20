Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki erken seçim ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kampanya başladı. Seçim manifestomuzu açıklayacağız" dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Cuma günü yol haritamızı açıklayacağım" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyalarının başladığını belirterek, "Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin seçim çalışmalarının ne aşamada olduğunu sorarak, "Önümüzdeki hafta sahalara ineceğiz" dediğini hatırlatması üzerine, aslında sahalardan hiç çıkmadıklarını, hep sahalarda olduklarını ifade etti.



Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir ve İstanbul hariç 79 ili dolaştıklarını belirten Erdoğan, bazı günler İstanbul'da aynı anda 3 ilçede spor salonlarında hem de dışarıda miting yaptığını hatırlattı.



Seçim kampanyalarının başladığını ifade eden Erdoğan, "Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah, normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul Kongresi'nde bunu açıklayacağız." dedi.



Bunu açıkladıktan sonra da yola koyulacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu an itibarıyla milletvekillerimin tamamıyla Ankara'da genel merkezde bir toplantı yaptık ve bu toplantıyla birlikte zaten tüm milletvekillerimize şu anda o heyecanı vermiş durumdayız. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp, bu arada milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız. Yani yoğun bir çalışmayla şu anda zaten tüm iller bu konuda çalışmalarına başlamış durumdalar. Kendilerine de biz cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olacak. Bu toplantıda bu yol haritasını tüm teşkilatımla paylaşacağım ve onlarla birlikte de ya Allah bismillah deyip yola koyulacağız."



"Dayanışmamız kararlılıkla devam edecek"



Erdoğan, MHP ile yapılan ittifak sonrasında AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soru üzerine de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeden sonra adımlarını attıklarını hatırlattı.



Daha önce de bir hazırlık dönemi olduğuna değinen Erdoğan, bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bu başarılı çalışmaların parlamentoya da yansımaya başladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Dün bildiğiniz gibi bu heyetin içinden Adalet Bakanımız Abdülhamit Bey, kendileri Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Bizim bu süreç içerisinde her an, her zaman inşallah dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde bunu yürüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda ihtiyacı olan o birliği beraberliği biz cumhur ittifakıyla zaten ortaya koyduk. Biz herhangi bir bölünmeye, parçalanmaya inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu andaki dayanışmamız zaten bunun bir ifadesidir. Bu çalışmayı kararlıkla inşallah yürüteceğiz ve şu anda MHP'nin aynen bizim yaptığımız çalışmalar gibi onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar noktasında da bu üçlü dediğim, üç çarpı üç bu arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapacaklar. Burada nasıl birbiriyle örtüşmeleri sağlayabiliriz, onların üzerinde de ayrıca duracağız."



"Futbol teröründen öte bir şey"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların hatırlatılması üzerine de bu konuda ciddi manada üzüldüğünü dile getirdi.



Dün akşam İstanbul'a indiği andan itibaren buna şahit olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var." dedi.



Maçtaki olayların hep korner atışı sırasında köşelerde olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada tabii tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi. Maç gayet güzel gidiyor. Geliyor orada diyelim ki Quaresma kornerini atacak. O esnada yok çakmakmış yok şuymuş yok buymuş bunlar atılıyor. Böyle bir şey olamaz ki... Ondan sonra yine bir diğer şey, bakıyorsunuz, Şenol Hoca'nın başına gelen olay. Bunlar kabullenilebilir şeyler değil. Keşke tabii Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı ama özellikle Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Ben Şenol Hoca'yı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım. Hepsiyle bu konuları görüştük. Hepsi de bu konudan çok müştekiler, şikayetçiler. Bu konuyla ilgili olarak birinci derecede Futbol Federasyonu bakalım çarşamba günü bakalım neler çıkaracak? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz, biz de bu konuda bir çalışma yapacağız."



Sahalarda fair play anlayışının hep lafta kaldığını ancak uygulamaya geçmediğinin de altını çizen Erdoğan, "En çok üzüldüğüm şey de şu: Tribünlerde biz hanımların, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi? Fair play'i sağlamaktı. Belki bayanlar burada var diye erkekler daha edep adab içerisinde bu maçları seyrederler diye düşünürken olay neredeyse tam tersine döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey değil, yenilir yutulur bir şey değil. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle ki zaman zaman bazı tedbirler alındı. Şimdi tabii bakalım federasyon nasıl çalışma yapacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz." diye konuştu.