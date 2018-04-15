Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbullulara, Kanal İstanbul’un ihalesinin yakında yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbulllara Kanal İstanbul bilgisini verdi.



Erdoğan, dünya çapında bir proje olan Kanal İstanbul'un ön çalışmalarının sürdüğünü, yakında ihaleye çıkılacağını söyledi.



Bazılarının projeyle ilgili ileri geri konuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Boğaz'da olan kazayı gördünüz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık ve net artık her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.



Erdoğan, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştık ve 3 kat büyüttük. Milli gelir 11 bin dolar seviyesine çıktı. Nereden nereye? Şimdi birileri diyor ki ‘biz yatırımları durduracağız’. Neymiş? Yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 32 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üretim olmasa bunu yapabilir misin? Savunma sanayinde bugün kendimizi savunabilecek seviyedeyiz. Bunları nereye koyacaksın, bunlar ne işe yarıyor?" diye konuştu.



ulusal.com.tr

