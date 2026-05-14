Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan makam aracı, Türk ve Kazakistan bayraklarıyla donatılmış olan güzergahı izleyerek törenin yapılacağı Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Erdoğan araçtan indiği sırada Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından bizzat karşılandı. Liderlerin tören alanına geçmesinin ardından askeri bando her iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Heyetlerin karşılıklı takdiminin tamamlanmasıyla liderler tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Resmi karşılama merasiminin sona ermesiyle birlikte Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek.

Konsey toplantısının bitiminde iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek ikili anlaşmaların imza törenine geçilecek. Program, Erdoğan ve Tokayev'in düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla devam edecek.

KABİNE VE ÜST DÜZEY İSİMLER DE HAZIR BULUNDU

Astana'daki resmi karşılama töreninde Türk heyetinden önemli isimler yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat törene katıldı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti genel başkan yardımcıları da hazır bulunan isimler arasında yer aldı.