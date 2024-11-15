Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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