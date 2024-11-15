Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2024
Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/9fRR6F6BdV
Kaynak: Anadolu Ajansı