Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: ''Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Törende Pakistan Deniz Kuvvetleri heyeti ve savunma sektörü temsilcileri de yer aldı. Konuşmasında savunma sanayiindeki yerlilik oranlarına ve ihracat başarısına dikkat çeken Erdoğan, kritik teslimatların gerçekleştirildiğini belirtti.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR ARTIŞ VE KÜRESEL BAŞARI

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel konumuna ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Ülkenin üretim kapasitesinin ve ihracat hacminin arttığını belirten Cumhurbaşkanı, "Savunma sanayii ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir." dedi.

Savunma stratejisinin bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, Ar-Ge'den seri üretime kadar tüm süreçlerin yerli ve milli kaynaklarla yönetildiğini vurguladı. "Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda aldığı mesafenin somut projelerle görülebileceğini kaydetti.

PAKİSTAN DONANMASINA İKİNCİ MİLGEM TESLİMATI

Törende, 2018 yılında Pakistan ile imzalanan dört adetlik MİLGEM sözleşmesi kapsamındaki teslimat süreci de gündeme geldi. İlk gemi PNS Babür’ün 24 Mayıs 2024’te teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Hayber’in teslimini yapıyoruz. Projenin üçüncü ve dördüncü gemileri Karaçi Tersanesi’nde inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

HIZIR REİS VE YERLİ MOTORLU ULAQ GÖREVE BAŞLADI

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak yeni platformlar da törenle hizmete alındı. Hızır Reis denizaltısı ve askeri harekatların yanı sıra insani yardım operasyonlarında da kullanılacak Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 envantere girdi.

İnsansız deniz araçlarındaki gelişmelere değinen Erdoğan, şu bilgileri verdi: "ULAQ silahlı insansız deniz aracımız, bir diğer kıvanç kaynağımızdır. Dijital dönüşümün, yapay zekâ tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAQ, geleceğin harekât sahasının ölçülerindendir. ULAQ SİDA'nın bir başka özelliği ise Türk mühendislerinin geliştirdiği, yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanmasıdır."

Açık deniz karakol gemisi Seferihisar'ın sac kesiminin de gerçekleştirildiği programda Erdoğan, TCG Anadolu'dan daha büyük yeni bir projenin başladığını duyurdu. Erdoğan, "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin savunma vizyonunun barış odaklı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle kavgai çatışma istemiyoruz. Türkiye olarak herkesin güven duyabileceği bir ülke biziz. Biz hak ve hukukun çiğnenmesine müsade etmeyecek bir ülkeyiz. Bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı korumak içindir."