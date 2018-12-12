Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz." dedi

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:



"Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık."



"Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez."



"Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz."



"Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz."



"Teknofest'te gençlerimizi gördük hepsi dinamik bir zekaya sahip. Devletimizin ve milletimizin tek bir kuruşunun dahi amacına uygun olmayan yerlerde kullanılmasına razı gösteremeyiz. Kimsenin kişisel çıkarı ülkenin menfaatleri üzerinde olamaz"



"NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Stratejik ortağız. DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel beraber yapalım bırakın bu teröristleri. Münbiç'te hala netice alamadık, şimdi açıklama yapıyor sayın başkan "30 gün içinde temizleyeceğiz." göreceğiz... Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz ne zaman Suriye'de sahaya indik işin gidişatı o zaman değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonunu Fırat Kalkanı Harekatıyla patlattık. Zeytrin Dalı Harekatıyla da başka bir balonu söndürdük. Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. "



"Türkiye bir göçebe devleti değil modern bir devlet bunları bilmeniz lazım. Bu konuda maalesef Amerika ile derin görüş ayrılıkları yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir."



"Biz Arabı'da iyi biliriz, terörist kürtleri de iyi biliriz. "





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