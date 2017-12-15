Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir.Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse gerisi gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu"nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı, elbette yapıldı. Fakat İstanbul'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü biz İstanbul'u aşkla seviyoruz." dedi.



Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur?" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına, onların değirmenlerine su taşıyanlara milletimiz sandıkta, 2019 Martında ve 2019 Kasımında gereken cevabı verecektir." ifadesini kullandı.



"Ana muhalefet partisini, ana hıyanet partisi haline getirenlere de CHP'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum." diyen Erdoğan, "Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin sadece geçtiğimiz şu 4-5 yılda yaşadıkları dahi herkes için başlı başına bir ibret vesikasıdır, öyle mi? Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, tehditlere, şantajlara boyun eğmeyerek kendimizle birlikte bölgemizin de geleceğinde yeni bir ufuk açtığımıza inanıyorum."



'Meydanı çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık'

"Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı, çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olmayınca, darbeyle istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere de bu meydanı bırakmadık. Şimdi silahla, kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara da bu meydanı bırakmıyoruz."



Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Erdoğan, "Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular, daha çok şeyler gelecek." ifadesini kullandı



Erdoğan, "Türkiye Suriye'deki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye Irak'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye AB'nin kendisine yönelik haksız, adaletsiz, saygısız tavırlarına karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." dedi.



'Türkiye ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır'

"Türkiye; NATO'da, Amerika'da karşı karşıya kaldığı ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır." diyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarında düşman olarak gösterecek kadar zıvanadan çıkanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacaktır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Mekke ve Medine'ye bir alternatif olmadığı gibi Kudüs'ün de bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu şehirden vazgeçmek gibi bir şey de bizim lügatımızda bulunmuyor. İşte bunun için Kudüs onurumuz, izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir. Kudüs artık her Müslüman kul, her Müslüman memleket için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır."



Erdoğan, "Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir.Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse gerisi gelecektir" dedi.