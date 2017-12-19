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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şunları söyledi:

Cibuti, FETÖ terör örgütüne karşı tüm tedbirleri en önce alan ülkeler arasındadır. 

Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır.

Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum.

Genel Kurul'da üçte ikilik bir destek aslında BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha BM üyesi tüm ülkeleri, Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bm #Kudüs #erdoğan
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