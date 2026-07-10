Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü

Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların detaylıca ele alındığı toplantıda, mevcut potansiyelin nasıl daha verimli kullanılabileceği değerlendirildi.

Zirvede ekonomi başlığı ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyel doğrultusunda artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesinin faydalı olacağını ifade etti.

DÖRT KRİTİK SEKTÖRDE GÜÇ BİRLİĞİ SİNYALİ

Ekonomik hedeflerin yanı sıra sektörel ortaklıklar da masaya yatırıldı. Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Liberya arasındaki savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu hamleyle birlikte iki ülkenin önümüzdeki süreçte sadece ticari değil, stratejik altyapı ve güvenlik konularında da ortak hareket etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai’ı tebrik etti.