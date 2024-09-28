Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükümeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta, tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz" - Resim : 1

İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı "cinnet siyaseti"ni Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor, saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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