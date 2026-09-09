Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'la Beştepe'de bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'la Beştepe'de bir araya geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

GÖRÜŞMEDE METRO YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Kabulde, Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Kentin büyüyen ulaşım ihtiyacına yönelik atılacak adımlar, görüşmenin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

YAVAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Yavaş, Ankara'ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar, planlanan yatırımlar ve Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler de karşılıklı olarak paylaşıldı.

İzmir Karabağlar'da banka şubesinde rehin krizi: Şüpheli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdiİzmir Karabağlar'da banka şubesinde rehin krizi: Şüpheli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdiYurt
İstanbul 10 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 10 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
recep tayyip erdoğan Mansur Yavaş
Günün Manşetleri
Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'la bir araya geldi
Şüpheli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi
Altyapı çalışması sırasında toprak kaydı!
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Sahte sağlık ürünü çetesine İstanbul ve Ankara'da dev darbe!
Orman yangınlarında son durum
Şatafatlı videolara peş peşe operasyon!
Kredi kartı limitlerinde sil baştan dönem!
Silivri Başsavcılığı mezarın açılması talimatını verdi
Çok Okunanlar
Motorine indirim geldi mi, benzin kaç TL? 9 Eylül motorin ve benzin fiyatları Motorine indirim geldi mi, benzin kaç TL? 9 Eylül motorin ve benzin fiyatları
KOOP Market’te kat kat fırsat! 14 Eylül’e kadar geçerli indirimli ürünler belli oldu KOOP Market’te kat kat fırsat! 14 Eylül’e kadar geçerli indirimli ürünler belli oldu
9 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yarın bu illerde sağanak etkili olacak! Meteoroloji’den kritik uyarı: Yarın bu illerde sağanak etkili olacak!
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL?