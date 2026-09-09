Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'la Beştepe'de bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

GÖRÜŞMEDE METRO YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Kabulde, Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Kentin büyüyen ulaşım ihtiyacına yönelik atılacak adımlar, görüşmenin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

YAVAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Yavaş, Ankara'ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar, planlanan yatırımlar ve Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler de karşılıklı olarak paylaşıldı.