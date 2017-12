Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı May ile telefonda görüştüğü ve görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs konusundaki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve May arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.



Görüşmede, iki lider başta savunma sanayi olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin her alanda daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimiyle ortaya çıkan gerilimin bölge açısından endişe verici olduğu ifade edilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.



Görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesine de değinildi.



İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.