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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

Şentop: Tam mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin, "Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu." dedi.

Şentop, "26 maddelik kanun teklifini, AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız." diye konuştu.
 

Etiketler; #beştepe #erdoğan #Cumhurbaşkan Erdoğan
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