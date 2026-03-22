Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için taziye mesajı yayımladı.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Katar’da meydana gelen elim kazadan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Mesajda, şehit olan askeri ve teknik personelin ailelerine ve her iki halka başsağlığı dilekleri iletildi.

MESAJIN TAM METNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."

Söz konusu kaza, Türkiye ve Katar arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında görev yapan personeli hedef aldı. Kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının yanı sıra, savunma sanayii projelerinde görevli ASELSAN personelinin de bulunması, kaybın stratejik boyutuna dikkat çekti.

Devletin zirvesinden gelen bu taziye, bölgedeki askeri misyonun ve teknolojik iş birliğinin devamlılığına yönelik sarsılmaz iradeyi bir kez daha teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

