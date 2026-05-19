Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün'ü Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç sporcuyu makamında kabul etti.
NBA EKİPLERİNDEN HOUSTON ROCKETS FORMASI GİYİYOR
Külliye'de gerçekleşen kabulde yer alan Şengün, profesyonel spor hayatına Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam ediyor. Milli basketbolcu, organizasyon bünyesinde mücadele eden Houston Rockets takımında forma giyiyor.
