Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun yürürlüğe girdi

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun yürürlüğe girdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"467 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİYLE KABUL EDİLDİ"

Erdoğan paylaşımında, "Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AYNI SAMİMİYET VE TİTİZLİKLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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