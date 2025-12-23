Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli kimliğe özgü eserlerle geleceği inşa etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Bilim ve akademi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren törende konuşan Erdoğan, sözlerine 11 Haziran'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile ebediyete irtihal etmiş tüm bilim insanlarını rahmetle anarak başladı.

38 BİLİM İNSANINA ÖDÜL

Ödül sürecinde yoğun mesai harcayan hakem, komite ve akademi konseyine teşekkürlerini ileten Erdoğan, bu yılki ödül istatistiklerini paylaştı. TÜBA Ödülleri kapsamında 38 bilim insanına beratlarının takdim edileceğini belirten Erdoğan, TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri'nin ise 8 farklı üniversiteden 11 akademisyene verildiğini duyurdu.

Ödüllerin kapsamının genişliğine dikkat çeken Erdoğan, "Elektro-kimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden RNA biyolojisine, diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye, çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında Uluslararası Akademi Ödülleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki isme verilirken; Eczacılık Özel Ödülü dahil olmak üzere 28 genç akademisyen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 4'ü telif eser, 3’ü jüri özel ödülü ve 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere toplam 8 akademisyen Bilimsel Telif Eser Ödülü ile buluştu. Bu dağıtımla birlikte toplam TÜBA-GEBİP ödülü sayısı 697'ye, TESEP ödülü sayısı ise 254'e yükseldi.

Ödül alan akademisyenlerin görev yaptığı kurumların çeşitliliğine vurgu yapan Erdoğan, listenin hemen her bölgeyi kapsadığını belirtti. Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'den Doğu ve İç Anadolu'ya kadar uzanan bu tablonun, farklı şehirlerdeki üniversitelerin bilim havuzuna yenilikçi katkılar sunduğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

BATI'DAKİ İLK ÜNİVERSİTELERE İLHAM KAYNAĞI

İnsanın doğası gereği sorgulayan bir varlık olduğunu belirten Erdoğan, bilimin birikim ve evrensellik üzerine kurulu yapısına değindi. "Bilimin en temel özelliği ise birikim ve evrenselliğe dayalı olmasıdır" diyen Erdoğan, Türk-İslam medeniyetinin geçmişte astronomi ve tıp gibi alanlarda öncü olduğunu hatırlattı. Batı'da kurulan ilk üniversitelerin, bu coğrafyadaki eğitim metotlarını örnek alarak faaliyete geçtiğini vurgulayan Erdoğan, binlerce mahir elin bugünkü medeniyetin temellerini attığını söyledi.

GEÇMİŞE TAKILIP KALMAYACAĞIZ

Konuşmasında Nurettin Topçu'nun "Büyük mezarların üstünde, büyük vatanlar vardır" sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, Anadolu coğrafyasının büyük şahsiyetlerin yetişme merkezi olduğunu dile getirdi. Ancak sadece geçmişle övünmenin yeterli olmayacağının altını çizen Erdoğan, "Ecdadımızla daima iftihar edeceğiz ama geçmişe de takılıp kalmayacağız" dedi. Hedefin geleneğin külleriyle oyalanmak değil, ateşi geleceğe taşımak olduğunu belirten Erdoğan, maziden alınan birikimin zenginleştirilerek yarına aktarılacağını kaydetti.

Bilgi üretiminde sadece aklın değil, sezgi ve vicdanın da devreye girmesi gerektiğini savunan Erdoğan, konuşmasını şu çarpıcı mesajla noktaladı: "Bilgiye giden yolları yalnızca aklımızla değil sezgimizle, kalbimizle, vicdan ve merhametimizle inşa edeceğiz. Aksi takdirde bilime, patenti bize ait, yani, orijinal katkılar yapamayız. Hem bilimdeki güncel gelişmeleri anbean takip etmek, bunları özümsemek ve içselleştirmek, hem de milli kimliğimize münhasır fikir ve eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız."