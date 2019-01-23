banner1002
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 12.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #moskova #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.