Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını memleketi Rize'deki Sahil Camii'nde kıldıktan sonra Rize Valiliği'ne geçti. Buradaki toplu açılış törenine katılan Erdoğan, toplam yatırım bedeli 10 milyar TL olan 29 projenin resmi açılışını gerçekleştirirken 3 yeni yatırımın da temelini attı.

Konuşmasına "Memleketim Rize'de kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum" sözleriyle başlayan Erdoğan, Rize'ye yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hemşerileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, ülkenin eksiklerini gidermek için şehir şehir, ilçe ilçe çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Memleketim Rize'de kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel en içten şekilde karşıladığınız için her zaman olduğu gibi bize gönüllerini açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi bize zaman zaman soruyorlar diyorlar ki yorulmuyor musun? Allah aşkına şu sevdayı gören de yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor ülkemizin eksiğini gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum."

"HAYIR DUALARIYLA ŞEHİRLERİMİZİ İHSAN EDİYORUZ"

Rize'ye her gelişinde yeni eserler ve yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biraz evvel Sahil Camimizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimize dualar ettik, hasbihal ettik, musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz. Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde yaylasının dumanlı denizin balığı bu derelerin derdi Rize'ye sevdalı. İşte bizim de derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun sizin desteğinizle sizin itimadınızla sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihsan ediyoruz. Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak, 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar TL olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşerilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

TOKİ İLE 5 BİN 636 KONUT TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de TOKİ vasıtasıyla yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar 5 bin 636 konutun tamamlandığını, bin 221 konutun yapımının ise sürdüğünü açıkladı.

6 Şubat depremlerinin ardından öncelikli hedeflerinin şehirleri süratle dirençli ve güvenli hale getirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eli bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. Bin 221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesinde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camimizin, Kendirli Mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici işyerimizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun üçüncü etabını da bugün hizmete veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin geleceğinde kültür ve sanatın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek sergi alanlarını genişletecek el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız" dedi.

Eğitim altyapısına yönelik yatırımların da sürdüğünü söyleyen Erdoğan, Rize merkez ve ilçelerdeki 10 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve bu okulların eğitim-öğretime hazır hale getirildiğini bildirdi. Çamlıhemşin'de yapımı tamamlanan 16 derslikli Hafize-Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacağını, merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdu'nun hizmete gireceğini aktardı. Erdoğan, "Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz" dedi.

KAÇKAR MARATONUNA 60 ÜLKEDEN 2 BİN SPORCU KATILDI

Rize'nin son yıllarda spor ve spor turizminde önemli bir ivme kazandığını kaydeden Erdoğan, dünyanın en prestijli ultra maraton şartlarından birinin Kaçkar'da yapıldığını, kentin bugünlerde 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu ağırladığını belirtti.

"Spora verdiğimiz önemi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton şartlarından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratondaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık, iyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin, Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar TL'ye aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve tüneller projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Ulaştırma, denizcilik ve turizm projelerinin hem Rize hem de tüm Karadeniz bölgesi için önemli olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:"Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak. İyidere lojistik limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın Ovit üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına vadisine giden yollar artık daha hızlı güvenli ve konforlu hale gelecek. Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız."

Sağlık alanında da Rize'den bir başarı hikayesi yazdıklarını belirten Erdoğan, kentte toplam bin 235 yatak kapasitesine ulaşıldığını, bin 53 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı. Kalan kısmın süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini belirten Erdoğan, 320 bin metrekare alana inşa edilen hastanenin en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacağını kaydetti. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi'nin yapımının sürdüğünü, bu iki yatırımın toplam değerinin 25 milyar TL'nin üzerinde olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanesi'nin inşaatının başlatılacağını, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmetin süreceğini, Ardeşen'de 24 saat hizmet verecek bir sağlık tesisi inşa edileceğini ve ihale, proje ile arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisinin en kısa sürede tamamlanıp faaliyete geçirileceğini söyledi.

"MUHALEFETİN NE DEDİĞİ İLE İLGİLENMİYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde gündemlerinin Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere taşımak ve ülkeyi krizlerden, çatışmalardan korumak olduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefete de yanıt verdi: "Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeye bilir, başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleri ile kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş bu şöyle yapmış eski dostlar düşman eski çamlar bardak olmuş bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyasete var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibari görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani size emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizim makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Bizde sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenabı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Konuşmasının ardından Erdoğan, beraberindekilerle dualar eşliğinde kurdele keserek toplu açılışı gerçekleştirdi.