Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan ile Rutte görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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